Винер-Усманова резко отреагировала на слова Далалояна о вручении Д. Авериной BMW X5
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна об официальном награждении в России Дины Авериной, завоевавшей на Играх в Токио серебро.
Далалоян высказал мнение, что Дина Аверина не совсем справедливо получила автомобиль BMW X5, поскольку машины такого класса давали лишь чемпионам. Её сестра Арина, ставшая четвёртой, получила в подарок BMW Х3, который вручали призёрам.
«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.
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