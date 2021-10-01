Мужская сборная России по настольному теннису впервые за 8 лет стала призёром ЧЕ

Мужская сборная России по настольному теннису гарантировала себе как минимум бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.
Владимир Сидоренко, Максим Гребнев и Лев Кацман вышли в полуфинал соревнований. В четвертьфинале россияне вырвали победу у опытной команды Австрии со счётом 3-2. Российские спортсмены начали матч неудачно – Сидоренко и Гребнев потерпели поражения. Но Кацман, дебютировавший на этом чемпионате, уверенно и красиво переиграл Андреаса Левенко. Ещё два очка Гребнев и Сидоренко добыли в тяжёлых пятисетовых встречах.
Напомним, последний раз российские теннисисты выходили в полуфинал командного чемпионата Европы в 2013 году.
Завтра, 2 октября, за выход в финал сборная России сыграет с победителем матча Швеция – Румыния.
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