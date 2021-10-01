Российские борцы, снятые с рейса в Амстердаме, прибыли на чемпионат мира в Осло

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что российские борцы-вольники, снятые с рейса в аэропорту Амстердама, прибыли в Осло на чемпионат мира.

Сборную России по вольной борьбе не пустили на рейс до Осло в аэропорту Схипхол из-за нарушения масочного режима. Команда продолжила путь на одном из последующих рейсов и уже приземлилась в столице Норвегии, где со 2 по 10 октября пройдёт чемпионат мира.

«Ребята долетели и готовы к сражению на чемпионате мира.

Конечно, в этих условиях сложно, все устали, на нервах, но нужно всё-таки находить в себе дополнительные резервы, чтобы вытерпеть ситуации, иногда граничащие с необъяснимыми вещами. На то мы и борцы. Мы же россияне. Ну что делать, надо потерпеть. Всё будет нормально.

Да нет, ну о каких штрафах может идти речь. Это наша недоработка, всё должно быть на ненавязчивом контроле», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости».