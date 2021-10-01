Чемпионка мира по шорт-треку призналась, что ей подсыпали наркотик и изнасиловали

Участница трёх Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, британская шорт-трекистка Элиз Кристи рассказала, что подверглась сексуальному насилию в 19 лет.
Инцидент произошёл в Ноттингеме после того, как она вернулась с Игр в Ванкувере в 2010 году. Злоумышленник подсыпал ей на свидании в баре наркотик и силой привёл в свой дом, где изнасиловал.
«Не так много людей, с которыми я говорила об этом. Даже мама не знала. Мне было стыдно из-за того, что произошло. Но меня не оставили избитую в кустах, поэтому тогда я решила, что это не изнасилование.
Рассказать об этом — уже большой шаг. Всегда говорила, что хочу помогать людям. Есть так много женщин, которые пережили или, возможно, сейчас переживают такую же ситуацию, но не говорят об этом. Я хочу стать женщиной, которая помогла другим справиться с ситуацией и вернуться к жизни. Вот почему я говорю об этом», — приводит слова Кристи Daily Telegraph.
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