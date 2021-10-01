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Артемьев обыграл Вашье-Лаграва в финале серии Meltwater Champions Chess Tour

Артемьев обыграл Вашье-Лаграва в финале серии Meltwater Champions Chess Tour
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Россиянин Владислав Артемьев оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва в шестом туре финала серии Meltwater Champions Chess Tour. После четырёх партий в рапид, две из которых завершились победой одного из шахматистов, а две другие – ничейным результатом, счёт был равным 2-2. Победитель определился по итогам двух партий в блиц. Итоговый счёт – 3,5-2,5.

С таким же общим счётом действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсон одолел голландца Аниша Гири. В их противостоянии пять из шести партий завершились мирным исходом.

В двух парах для определения сильнейшего оказалось достаточно четырёх партий в рапид. Так Теймур Раджабов из Азербайджана обыграл американца Уэсли Со – 3-1, а поляк Ян-Кшиштоф Дуда оказался сильнее армянина Левона Ароняна — 2,5-1,5.

Матч Хикару Накамары и Шахрияра Мамедьярова дошёл до армагеддона — победа осталась за американским гроссмейстером.

Положение после 6-го тура

1. Магнус Карлсен — 28,5 очка
2. Уэсли Со — 21,5
3. Теймур Раджабов — по 18
4. Левон Аронян — 15
5. Хикару Накамура — 14
6. Владислав Артемьев — 13,5
7. Максим Вашье-Лаграв — 12,5
8. Аниш Гири — 11,5
9. Ян-Кшиштоф Дуда — 8
10. Шахрияр Мамедьяров — 6,5.

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