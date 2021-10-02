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Гимнаст Ланкин не выступит на чемпионате мира из-за травмы ахилла

Гимнаст Ланкин не выступит на чемпионате мира из-за травмы ахилла
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о том, что Дмитрий Ланкин не выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии из-за травмы ахилла, полученной на тренировке.

«Ланкин травмировался, он на тренировке порвал ахилл. На этой неделе ему сделали операцию, сшили всё. Но я думаю, что на полгода он выбыл из строя. Вместо него в заявку на чемпионат мира мы опять включили Якубова.

У Якубова были проблемы с голеностопом, и мы боялись, что всё очень серьёзно. Но тщательное обследование показало, что у парня был простой ушиб, поэтому мы решили вернуть его в состав. Этот молодой гимнаст очень прогрессирует, показывает очень хорошие прыжки. Якубов — одна из наших надежд на следующую Олимпиаду в Париже», — приводит слова Родионенко ТАСС.

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Источник: ТАСС

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