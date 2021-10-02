«Дурной тон». Роднина раскритиковала Далалояна за слова про Дину Аверину

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина отреагировала на слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна об официальном награждении в России Дины Авериной, завоевавшей на Играх в Токио серебро.
Напомним, гимнаст высказал мнение, что Дина Аверина не совсем справедливо получила автомобиль BMW X5, поскольку машины такого класса давали лишь чемпионам. Её сестра Арина, ставшая четвёртой, получила в подарок BMW Х3, который вручали призёрам.
«Что за дурной тон! Дарёному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Я считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».
- 2 октября 2021
-
16:00
-
13:43
-
12:59
-
12:47
-
12:36
-
12:15
-
00:21
- 1 октября 2021
-
23:24
-
23:09
-
20:32
-
19:18
-
18:53
-
18:26
-
17:31
-
15:54
-
15:43
-
15:25
-
14:34
-
13:35
-
11:15
-
11:09
-
10:50
-
10:49
-
10:25
-
10:19
-
09:49
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:01
-
08:58
-
08:48
-
08:25
-
08:05
-
00:34