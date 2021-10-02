Мужская сборная России впервые вышла в финал командного ЧЕ по настольному теннису

Мужская сборная России вышла в финал командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в румынском городе Клуж-Напока. В полуфинале российские теннисисты уверенно обыграли сборную Швеции со счётом 3-0.

Сначала 20-летний Лев Кацман нанёс поражение Трулсу Мёрегорду (3:2), затем 19-летний Максим Гребнев не оставил шансов Антону Калльбергу (3:0), а 19-летний Владимир Сидоренко обыграл опытнейшего Йона Перссона (3:2).

В финале, который пройдёт завтра, 3 октября, россияне встретятся с победителем полуфинала между сборными Германии и Дании.

Мужская сборная России впервые вышла в финал командного чемпионата Европы по настольному теннису. Ранее лучшим результатом национальной команды на турнире являлись бронзовые медали в 2013 году.

Российские теннисисты повторили достижение сборной СССР, которая дважды доходила до финала чемпионатов Европы (1966,1968), но уступала как раз шведам.