Мужская сборная России впервые вышла в финал командного ЧЕ по настольному теннису

Мужская сборная России вышла в финал командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в румынском городе Клуж-Напока. В полуфинале российские теннисисты уверенно обыграли сборную Швеции со счётом 3-0.
Сначала 20-летний Лев Кацман нанёс поражение Трулсу Мёрегорду (3:2), затем 19-летний Максим Гребнев не оставил шансов Антону Калльбергу (3:0), а 19-летний Владимир Сидоренко обыграл опытнейшего Йона Перссона (3:2).
В финале, который пройдёт завтра, 3 октября, россияне встретятся с победителем полуфинала между сборными Германии и Дании.
Мужская сборная России впервые вышла в финал командного чемпионата Европы по настольному теннису. Ранее лучшим результатом национальной команды на турнире являлись бронзовые медали в 2013 году.
Российские теннисисты повторили достижение сборной СССР, которая дважды доходила до финала чемпионатов Европы (1966,1968), но уступала как раз шведам.
- 2 октября 2021
-
18:49
-
17:50
-
16:00
-
13:43
-
12:59
-
12:47
-
12:36
-
12:15
-
00:21
- 1 октября 2021
-
23:24
-
23:09
-
20:32
-
19:18
-
18:53
-
18:26
-
17:31
-
15:54
-
15:43
-
15:25
-
14:34
-
13:35
-
11:15
-
11:09
-
10:50
-
10:49
-
10:25
-
10:19
-
09:49
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:01
-
08:58
-
08:48
-
08:25