Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе в Норвегии

В Осло (Норвегия) стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. В первый день определились финалисты турнира по вольной борьбе в весовых категориях до 61, 74, 86 и 125 кг.

Из четырёх россиян за золото будет бороться только Абасгаджи Магомедов (до 61 кг). Его соперником стал американец Дэйтон Дуэйн Фикс.

В весе до 86 кг Артур Найфонов в полуфинале не смог взять реванш у олимпийского чемпиона Игр-2016 Хасана Язданишариати из Ирана — 2:8.

В категории до 74 кг Тимур Бижоев в четвертьфинале уступил будущему финалисту Таймуразу Салказанову из Словакии и поборется за бронзу в утешительном раунде, где его первым соперником станет Алипаша Умарпашаев из Болгарии.

В категории до 125 кг Зелимхан Хизриев в четвертьфинале уступил Тахе Акгюлю из Турции, который не сумел выйти в финал, поэтому для россиянина чемпионат мира завершён.