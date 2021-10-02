Поражение от Раджабова не помешало Карлсену досрочно выиграть Champions Chess Tour

Седьмой тур финала серии Meltwater Champions Chess Tour получился скоротечным за исключением одного матча. Американец Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв определили сильнейшего только в армагеддоне. Победу одержал игравший белыми фигурами американец – 4-3.
Остальные четыре матча завершились за четыре партии в рапид. Так, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен уступил азербайджанцу Теймуру Раджабову – 1-3. Россиянин Владислав Артемьев проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде – 1,5-2,5. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана нанёс поражение голландцу Анишу Гири – 2,5-0,5, армянин Левон Аронян разгромил американца Уэсли Со — 2,5-0,5.
Положение после 7-го тура
1. Магнус Карлсен — 28,5 очка
2. Уэсли Со — 21,5
3. Теймур Раджабов — 21
4. Левон Аронян — 18
5. Хикару Накамура — 16
6-7. Владислав Артемьев, Максим Вашье-Лаграв — по 13,5
8. Аниш Гири — 11,5
9. Ян-Кшиштоф Дуда — 11
10. Шахрияр Мамедьяров — 9,5.
Карлсен за два тура до окончания соревнований выиграл турнир. Борьбу за второе место продолжают Со и Раджабов, которых разделяют два очка.
- 2 октября 2021
-
23:05
-
20:00
-
19:19
-
18:49
-
17:50
-
16:00
-
13:43
-
12:59
-
12:47
-
12:36
-
12:15
-
00:21
- 1 октября 2021
-
23:24
-
23:09
-
20:32
-
19:18
-
18:53
-
18:26
-
17:31
-
15:54
-
15:43
-
15:25
-
14:34
-
13:35
-
11:15
-
11:09
-
10:50
-
10:49
-
10:25
-
10:19
-
09:49
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:01