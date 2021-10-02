Поражение от Раджабова не помешало Карлсену досрочно выиграть Champions Chess Tour

Седьмой тур финала серии Meltwater Champions Chess Tour получился скоротечным за исключением одного матча. Американец Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв определили сильнейшего только в армагеддоне. Победу одержал игравший белыми фигурами американец – 4-3.

Остальные четыре матча завершились за четыре партии в рапид. Так, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен уступил азербайджанцу Теймуру Раджабову – 1-3. Россиянин Владислав Артемьев проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде – 1,5-2,5. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана нанёс поражение голландцу Анишу Гири – 2,5-0,5, армянин Левон Аронян разгромил американца Уэсли Со — 2,5-0,5.



Положение после 7-го тура



1. Магнус Карлсен — 28,5 очка

2. Уэсли Со — 21,5

3. Теймур Раджабов — 21

4. Левон Аронян — 18

5. Хикару Накамура — 16

6-7. Владислав Артемьев, Максим Вашье-Лаграв — по 13,5

8. Аниш Гири — 11,5

9. Ян-Кшиштоф Дуда — 11

10. Шахрияр Мамедьяров — 9,5.



Карлсен за два тура до окончания соревнований выиграл турнир. Борьбу за второе место продолжают Со и Раджабов, которых разделяют два очка.