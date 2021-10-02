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Поражение от Раджабова не помешало Карлсену досрочно выиграть Champions Chess Tour

Поражение от Раджабова не помешало Карлсену досрочно выиграть Champions Chess Tour
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Седьмой тур финала серии Meltwater Champions Chess Tour получился скоротечным за исключением одного матча. Американец Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв определили сильнейшего только в армагеддоне. Победу одержал игравший белыми фигурами американец – 4-3.

Остальные четыре матча завершились за четыре партии в рапид. Так, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен уступил азербайджанцу Теймуру Раджабову – 1-3. Россиянин Владислав Артемьев проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде – 1,5-2,5. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана нанёс поражение голландцу Анишу Гири – 2,5-0,5, армянин Левон Аронян разгромил американца Уэсли Со — 2,5-0,5.

Положение после 7-го тура

1. Магнус Карлсен — 28,5 очка
2. Уэсли Со — 21,5
3. Теймур Раджабов — 21
4. Левон Аронян — 18
5. Хикару Накамура — 16
6-7. Владислав Артемьев, Максим Вашье-Лаграв — по 13,5
8. Аниш Гири — 11,5
9. Ян-Кшиштоф Дуда — 11
10. Шахрияр Мамедьяров — 9,5.

Карлсен за два тура до окончания соревнований выиграл турнир. Борьбу за второе место продолжают Со и Раджабов, которых разделяют два очка.

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