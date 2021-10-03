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Статус РУСАДА не включён в дорожную карту по восстановлению ВФЛА

Статус РУСАДА не включён в дорожную карту по восстановлению ВФЛА
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И.о. генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов сообщил, что статус РУСАДА не включён в дорожную карту восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Факт того, что РУСАДА не является частью дорожной карты, в плане сугубо отраслевого интереса может рассматриваться как временный тактический успех. Но для российского спорта и антидопинга победы и тревоги должны быть общими. Залог конкурентоспособности в том, чтобы считать себя и быть едиными, работать над проблемой сообща. Нас всех объединяет флаг и гимн, использование которых в международной спортивной семье пока поставлено на паузу. Кризис прошлого не возник бы, если бы РУСАДА находилось в вакууме.

РУСАДА в настоящее время эффективно и сохраняет полную антидопинговую дееспособность благодаря коллективу профессионалов, осуществляя в непростой ситуации подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пекине», — приводит слова Буханова «Р-спорт».

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