Университет Отаго назвал тяжелоатлетку-трансгендера Лорель Хаббард спортсменкой года

Тяжелоатлетка-трансгендер Лорель Хаббард названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.

Хаббард стала первым трансгендером, получившим эту награду за 113-летнюю историю мероприятия.

Лорель Хаббард выступала на Олимпиаде в соревнованиях по тяжёлой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Она не смогла поднять штангу в трёх подходах в рывке (120 кг и дважды — 125 кг) и завершила выступления досрочно. У Хаббард есть серебро чемпионата мира, золото Тихоокеанских игр и предолимпийского Кубка мира в соревнованиях среди женщин. Новозеландка стала первым трансгендером, которая приняла участие на Олимпийских играх.

Хаббард училась в университете Отаго.