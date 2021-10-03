Университет Отаго назвал тяжелоатлетку-трансгендера Лорель Хаббард спортсменкой года
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Тяжелоатлетка-трансгендер Лорель Хаббард названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.
Хаббард стала первым трансгендером, получившим эту награду за 113-летнюю историю мероприятия.
Лорель Хаббард выступала на Олимпиаде в соревнованиях по тяжёлой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Она не смогла поднять штангу в трёх подходах в рывке (120 кг и дважды — 125 кг) и завершила выступления досрочно. У Хаббард есть серебро чемпионата мира, золото Тихоокеанских игр и предолимпийского Кубка мира в соревнованиях среди женщин. Новозеландка стала первым трансгендером, которая приняла участие на Олимпийских играх.
Хаббард училась в университете Отаго.
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