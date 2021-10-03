Серебряная призёрка ОИ-2020 Гезань установила мировой рекорд в забеге на 10 км

Бахрейнская легкоатлетка Калькидан Гезань установила мировой рекорд в забеге на 10 км на турнире в Женеве (Швейцария).
30-летняя представительница Бахрейна преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд. Время Гезань на пять секунд лучше предыдущего мирового рекорда (29:43) кенийской легкоатлетки Джойсилин Джепкосгеи. Он был установлен в Праге (Чехия) в 2017 году. Отметим, что Джепкосгеи была первой женщиной, которая пробежала дистанцию менее чем за 30 минут.
На Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) Калькидан Гезань завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 м. Также представительница Бахрейна является чемпионкой мира 2010 года в беге на 1 500 м в помещении.
Отметим, что мужской мировой рекорд в шоссейном беге на 10 км принадлежит чемпиону мира Джошуа Чептегеи. Легкоатлет из Уганды показал время 26 минут 11 секунд на забеге в Валенсии 7 октября 2020 года.
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