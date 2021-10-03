Эфиоп Лемма и кенийка Джепкосгеи стали победителями Лондонского марафона
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Эфиопский бегун Сисай Лемма и кенийская легкоатлетка Джойсилин Джепкосгеи стали победителями 42-го Лондонского марафона.
Результаты Лондонский марафон. Мужчины:
1. Сисай Лемма (Эфиопия) – 2.04,01
2. Винсент Кипчумба (Кения) – 2.04,28
3. Мосинет Геремев (Эфиопия) – 2:04,41
4. Эванс Чебет (Кения) — 2:05,43
5. Бирхану Легезе (Эфиопия) — 2:06,10
6. Шура Китата (Эфиопия) — 2:07,51.
Результаты Лондонский марафон. Женщины:
1. Джойсилин Джепкосгеи (Кения) – 2.17,43
2. Дегиту Азимерау (Эфиопия) – 2:17,58
3. Ашет Бекере (Эфиопия) – 2:18,18
4. Бриджит Косгеи (Кения) — 2:18,40
5. Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) — 2:18,54
6. Валари Джемели (Кения) — 2:20,35.
Отметим, что Лемма и Джепкосгеи впервые выиграли Лондонский марафон.
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