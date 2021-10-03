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Дина Аверина захватила лидерство на первом турнире после Олимпийских игр

Дина Аверина захватила лидерство на первом турнире после Олимпийских игр
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Дина Аверина лидирует после первого дня международного турнира по художественной гимнастике Olympico Cup — 2021, который стартовал в воскресенье, 3 октября, в Москве. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Дина Аверина показала лучшие результаты в упражнениях с обручем (29,100 балла) и мячом (30,000), получив в сумме 59,100 балла. Второе место после двух упражнений занимает её сестра Арина Аверина (58,700), тройку сильнейших замыкает ещё одна российская гимнастка Лала Крамаренко (55,500).

В индивидуальном многоборье выступают 12 гимнасток, представляющих Россию, Армению, Австралию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан.

В понедельник, 4 октября, гимнастки покажут упражнения с булавами и лентой, после чего будут определены победительницы в личном многоборье. Во вторник будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

Турнир в Москве стал для Авериных первым после Олимпиады в Токио, которая омрачилась судейским скандалом в художественной гимнастике.

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