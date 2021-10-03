Винер-Усманова: Дина и Арина Аверины будут готовиться к Играм в Париже

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что Дина и Арина Аверина, из-за судейского скандала оставшиеся без золота в Токио, будут готовиться к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

«Владимир Путин выяснил все доскональные мелочи, которые были мелочами, но определяли судьбу золотой медали. И сказал на встрече олимпийцев, что как же так — считали оценки шесть минут вместо полутора. Он всё понимает. Что они не выиграли не по своей воле. Низкий поклон за то, что президент оценил работу всего коллектива, который работал, и наших девочек, и наградил их. Они сейчас не то, что герои России, — они просто герои. Потому что художественная гимнастика в рейтинге мировом поднялась сейчас очень высоко.

Я думаю, что эти девочки, Дина и Арина, будут готовиться к Играм в Париже. И будут выступать там так же, как в Токио, но с золотыми медалями, — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».