Кольбрелли выиграл тяжелейшую гонку «Париж-Рубэ» и разрыдался на финише. Видео

Итальянский велогонщик Сонни Кольбрелли из команды Bahrain — Victorious стал победителем однодневной классической гонки «Париж – Рубэ». Участники преодолели 257,7 км дистанции. Лидер за 6 часов 1 минуту и 57 секунд.

На финишной прямой Кольбрелли опередил бельгийца Флориана Вермеерша и из Lotto Soudal и голландца Матье Ван дер Пула из Alpecin-Fenix. Выиграв гонку, итальянец разрыдался.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Paris-Roubaix.

Отметим, что за победу боролись только эти три гонщика. Ставший четвёртым итальянец Джанни Москон из INEOS Grenadiers отстал на 44 секунды.

«Париж — Рубэ» является одним из пяти Монументов европейского профессионального велошоссейного календаря.

Видео можно посмотреть на канале Tour de France в YouTube. Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation.