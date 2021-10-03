Россиянки могут не попасть на ЧМ по художественной гимнастике из-за отсутствия виз

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила, что сборная России по художественной гимнастике ещё не получила визы для поездки на чемпионат мира в Японию. Турнир состоится в Китакюсю с 27 по 31 октября.
«Пока у нас нет виз в Японию. Я уже разговаривала с нашим вице-президентом международной федерации Василием Николаевичем Титовым, и он сказал, что будет обращаться к послу и в Министерство иностранных дел. Я уже сказала, что всё может закончиться тем, что мы ничего не успеем сделать и не попадём на чемпионат мира», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
В состав команды России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (групповые упражнения).
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