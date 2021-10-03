Шахиев и Курбанов будут бороться за золото чемпионата мира по вольной борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились финалисты соревнований по вольной борьбе в весовых категориях до 57 кг, до 65 кг, до 79 кг и до 92 кг.
В весовой категории до 65 кг Загир Шахиев в полуфинальной схватке решением судей победил представителя Монголии Тулгу Тумура Очира. За золото Шахиев будет бороться с Амирмохаммадом Язданишерати из Ирана.
В категории до 92 кг Магомед Курбанов в полуфинальной схватке обыграл Османа Нурмагомедова из Азербайджана — 7:4. За титул чемпиона мира Курбанов сразится с Камраном Гасемпуром из Ирана.
В весе до 57 кг Абубакар Муталиев поборется за бронзу в утешительном раунде, его обидчик призёр Токио-2020 американец Томас Гилман дошёл до финала. Муталиеву для завоевания бронзы надо взять верх в двух поединках — с македонцем Егоровым и немцем Лером.
Аналогичная ситуация в весе до 79 кг у Радика Валиева, который уступил американцу Джордану Барроузу. Чтобы получить бронзу, россиянину нужно победить канадца и японца.
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