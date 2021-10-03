Абасгаджи Магомедов завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе в Норвегии

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определился обладатель золотой медали в весовой категории до 61 кг в соревнованиях по вольной борьбе. Им стал россиянин Абасгаджи Магомедов, который в финальной схватке оказался сильнее американца Дэйтона Фикса со счётом 4:1.

Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали японец Тошихиро Хасегава и Арсен Арутюнян из Армении.

Это единственный финал с участием российских спортсменов в первый медальный день соревнований. Завтра, 4 октября, за золото будут бороться два российских борца-вольника: Магомед Курбанов (до 92 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг). Шахиев сразится с Амирмохаммадом Язданишерати из Ирана. Курбанов будет бороться с Камраном Гасемпуром из Ирана.