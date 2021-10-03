Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Борец-вольник Тимур Бижоев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Осло

Борец-вольник Тимур Бижоев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Осло
Комментарии

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), стали известны медалисты в весовой категории до 74 кг в соревнованиях по вольной борьбе. Золото завоевал американец Кайл Дейк, в финальной схватке поборовший представителя Словакии Таймураза Салказанова со счётом 7:3.

Бронзовым призёром стал россиянин Тимур Бижоев, в поединке за бронзу одолевший Автандила Кенчадзе из Грузии со счётом 8:6. Вторую бронзу завоевал Фазли Эрилмаз из Турции, взявший верх над белорусом Азаматом Нуриковым – 2:1.

Ранее золото в весовой категории до 61 кг завоевал россиянин Абасгаджи Магомедов, который в финальной схватке оказался сильнее американца Дэйтона Фикса со счётом 4:1.

Завтра, 4 октября, в финальных схватках будут бороться два российских борца-вольника: Магомед Курбанов (до 92 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021