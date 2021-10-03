Борец-вольник Тимур Бижоев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Осло

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), стали известны медалисты в весовой категории до 74 кг в соревнованиях по вольной борьбе. Золото завоевал американец Кайл Дейк, в финальной схватке поборовший представителя Словакии Таймураза Салказанова со счётом 7:3.

Бронзовым призёром стал россиянин Тимур Бижоев, в поединке за бронзу одолевший Автандила Кенчадзе из Грузии со счётом 8:6. Вторую бронзу завоевал Фазли Эрилмаз из Турции, взявший верх над белорусом Азаматом Нуриковым – 2:1.

Ранее золото в весовой категории до 61 кг завоевал россиянин Абасгаджи Магомедов, который в финальной схватке оказался сильнее американца Дэйтона Фикса со счётом 4:1.

Завтра, 4 октября, в финальных схватках будут бороться два российских борца-вольника: Магомед Курбанов (до 92 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг).