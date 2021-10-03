Артур Найфонов завоевал бронзу чемпионата мира по вольной борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), стали известны медалисты в весовой категории до 86 кг в соревнованиях по вольной борьбе.



Золото завоевал Хасан Язданишариати из Ирана, в финальной схватке поборовший представителя США Дэвида Тэйлора со счётом 6:2.

Бронзовым призёром стал россиянин Артур Найфонов, в поединке за бронзу одолевший Азамата Даулетбекова из Казахстана — 3:0. Вторую бронзу завоевал Абубакар Абакаров из Азербайджана, поборовший Бориса Макоева из Словакии — 9:5.

Ранее золото в весовой категории до 61 кг завоевал россиянин Абасгаджи Магомедов, который в финальной схватке оказался сильнее американца Дэйтона Фикса со счётом 4:1.Бронзовым призёром в весе до 74 кг стал россиянин Тимур Бижоев.

Завтра, 4 октября, в финальных схватках будут бороться два российских борца-вольника: Магомед Курбанов (до 92 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг).