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Артур Найфонов завоевал бронзу чемпионата мира по вольной борьбе

Артур Найфонов завоевал бронзу чемпионата мира по вольной борьбе
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На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), стали известны медалисты в весовой категории до 86 кг в соревнованиях по вольной борьбе.

Золото завоевал Хасан Язданишариати из Ирана, в финальной схватке поборовший представителя США Дэвида Тэйлора со счётом 6:2.

Бронзовым призёром стал россиянин Артур Найфонов, в поединке за бронзу одолевший Азамата Даулетбекова из Казахстана — 3:0. Вторую бронзу завоевал Абубакар Абакаров из Азербайджана, поборовший Бориса Макоева из Словакии — 9:5.

Ранее золото в весовой категории до 61 кг завоевал россиянин Абасгаджи Магомедов, который в финальной схватке оказался сильнее американца Дэйтона Фикса со счётом 4:1.Бронзовым призёром в весе до 74 кг стал россиянин Тимур Бижоев.

Завтра, 4 октября, в финальных схватках будут бороться два российских борца-вольника: Магомед Курбанов (до 92 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг).

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