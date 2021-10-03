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Российские волейболисты уступили Италии в финале чемпионата мира U21

Российские волейболисты уступили Италии в финале чемпионата мира U21
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Молодёжная сборная России по волейболу не сумела завоевать титул на чемпионате мира U21. В финальном матче подопечные Михаила Николаева уступили сборной Италии со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 20:25).

Самым результативным в составе российской команды стал Роман Мурашко, набравший 14 очков. 11 баллов принёс команде Омар Курбанов, 8 (4 из них эйсы) — Станислав Динейкин-младший.

В составе сборной Италии лучшим стал 19-летний Алессандро Микьелетто, набравший 18 очков, включая 3 эйса и 3 результативных блока. В начале сентября в составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы среди взрослых.

Как и сборная России, команда Италии прошла турнир до финала без поражений.

Бронзовым призёром стала сборная Польши, в матче за третье место обыгравшая Аргентину (3:0).

Волейбол. Чемпионат мира U21. Мужчины. Кальяри, Италия
Финал

Россия – Италия – 0:3 (19:25, 22:25, 20:25).

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