Сборная Португалии выиграла чемпионат мира по мини-футболу, одолев в финале Аргентину

Сборная Португалии завоевала золотые медали чемпионата мира по мини-футболу, который проходил в Литве.

В финале португальские футболисты одержали победу над командой Аргентины со счётом 2:1. У португальцев дубль оформил Пани Варела. В составе аргентинцев отличился Анхель Клаудино. Португалия впервые в истории стала чемпионом мира.

Напомним, что сборная России в серии пенальти уступила защищавший титул Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира.

В матче за третье место сборная Бразилии победила команду Казахстана со счётом 4:2.

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каунас, Литва

Финал

Аргентина — Португалия — 1:2 (1:1).

Голы: Клаудино, 28 — Варела, 15, 28.

Матч за 3-е место

Бразилия — Казахстан — 4:2 (0:1).