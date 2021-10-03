Сборная Португалии выиграла чемпионат мира по мини-футболу, одолев в финале Аргентину
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Сборная Португалии завоевала золотые медали чемпионата мира по мини-футболу, который проходил в Литве.
В финале португальские футболисты одержали победу над командой Аргентины со счётом 2:1. У португальцев дубль оформил Пани Варела. В составе аргентинцев отличился Анхель Клаудино. Португалия впервые в истории стала чемпионом мира.
Напомним, что сборная России в серии пенальти уступила защищавший титул Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира.
В матче за третье место сборная Бразилии победила команду Казахстана со счётом 4:2.
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каунас, Литва
Финал
Аргентина — Португалия — 1:2 (1:1).
Голы: Клаудино, 28 — Варела, 15, 28.
Матч за 3-е место
Бразилия — Казахстан — 4:2 (0:1).
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