Грязь, лужи, падения и безумные эмоции. Видеообзор адской гонки «Париж-Рубэ»

Итальянский велогонщик Сонни Кольбрелли из команды Bahrain — Victorious одержал самую важную на данный момент победу в своей карьере, став победителем однодневной классической гонки «Париж – Рубэ».
257,7 км дистанции проходили в экстремальных погодных условиях – под дождём по лужам и грязи. Было немало падений и проколов шин. Из-за одного из них выпал из борьбы лидировавший итальянец Джанни Москон из команды INEOS Grenadiers, который в итоге отстал от тройки лидеров на 44 секунды.
Победитель определился в споре трёх гонщиков на велодроме. В финишном спринте Кольбрелли опередил бельгийца Флориана Вермеерша из Lotto Soudal и топ-фаворита голландца Матье Ван дер Пула из Alpecin-Fenix. Выиграв гонку, итальянец дал волю эмоциям и разрыдался.
«Париж — Рубэ» является одним из пяти Монументов европейского профессионального велошоссейного календаря.
Видео можно посмотреть на странице Paris-Roubaix в «Твиттере». Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation
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