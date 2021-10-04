Футболистка Горшкова: нравилось, как играла сборная Украины при тренере Шевченко

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова рассказала, как относится к игрокам сборной Украины, с которыми пришлось встретиться в рамках Евролиги и объяснила почему.

«Я нормально отношусь к Украине и к девчонкам из сборной, как и в принципе к людям из Украины. Они нам ничего не сделали, как и мы им. Для меня спорт — вне политики.

Откуда взялось моё прозвище «Шева»? Когда я приехала в Пермь, у меня была форма Андрея Шевченко, потому что он нравился мне как футболист. Отсюда и пошло это прозвище. Очень редко футболисты из России, Украины, Белоруссии, Казахстана пробиваются в большие клубы и становятся там лучшими. А он сумел — и этим мне нравился. Когда ты один за столько лет пробился в европейском футболе, играешь на таком высоком уровне, получаешь такие престижные награды и выигрываешь такие турниры — это дорогого стоит.

Слежу за его тренерской карьерой. Мне нравилось, как играла его сборная Украины — парни не боялись. Поскольку Шевченко был нападающим, я думаю, такой стиль игры был привит именно им. Бывшие защитники или вратари предпочитают давать другие схемы: главное не пропустить, а там уже забьём. А футболисты Шевченко действовали довольно активно в атаке, и мне это нравится. Я сама люблю такой футбол», — приводит слова Горшковой «Газета.Ru».