Футболистка Горшкова: в большом футболе люди получают деньги уже за то, что вышли на газон

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова предположила, что отсутствие высоких результатов у сборной и российских клубов в большом футболе может быть связано с высокими зарплатами.

«Возможно, дело действительно в деньгах. Например, мы в пляжном футболе играем бесплатно, а значит, мы повернуты на футболе. Мы берём отпуск за свой счёт, чтобы куда-то съездить, просим кого-то подменить нас на работе. Мы работаем над собой постоянно — это отражается на поле.

В большом футболе люди получают деньги просто за то, что вышли на газон. У нас такого нет. В этом разница. Условно: можно год поиграть в Премьер-лиге, обеспечить себе всю жизнь и больше не работать. Это влияет на мотивацию. А в пляжном футболе собраны фанатики, у которых, возможно, не получилось в большом, как у меня, либо они пришли в футбол слишком поздно. Но с такими фанатиками трудно не добиться успеха», – приводит слова Горшковой «Газета.Ru».