Дмитрий Губерниев оценил новое фото Дарьи Клишиной
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под свежим постом прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в «Инстаграме». На фото Клишина, стоя на бортике бассейна, позирует у пальмы.
«Ого», — написал Губерниев в комментариях.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Клишина не сумела пройти квалификацию. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).
Ранее Клишина рассказала, как восстанавливается после травмы, полученной на ОИ-2020.
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