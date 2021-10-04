Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дмитрий Губерниев оценил новое фото Дарьи Клишиной

Дмитрий Губерниев оценил новое фото Дарьи Клишиной
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под свежим постом прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в «Инстаграме». На фото Клишина, стоя на бортике бассейна, позирует у пальмы.

«Ого», — написал Губерниев в комментариях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Клишина не сумела пройти квалификацию. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).

Ранее Клишина рассказала, как восстанавливается после травмы, полученной на ОИ-2020.

Новость по теме
Клишина рассказала, как восстанавливается после травмы, полученной на ОИ-2020
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021