Дмитрий Губерниев оценил новое фото Дарьи Клишиной

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под свежим постом прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в «Инстаграме». На фото Клишина, стоя на бортике бассейна, позирует у пальмы.

«Ого», — написал Губерниев в комментариях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Клишина не сумела пройти квалификацию. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).

Ранее Клишина рассказала, как восстанавливается после травмы, полученной на ОИ-2020.

