Назван лучший игрок чемпионата мира по мини-футболу

Португалец Рикардинью признан лучшим игроком чемпионата мира по мини-футболу, который прошёл в Литве. Ему вручили «Золотой мяч». «Серебряный мяч» получил другой португалец Пани Варела, а «Бронзовый мяч» достался представителю Казахстана Дугласу.
«Золотую бутсу» получил бразилец Ферран, лучший бомбардир турнира (9 голов). «Серебряную бутсу» вручили Пани Вареле (8 голов), а «Бронзовую бутсу» — Тайнану из Казахстана (6 голов).
Лучшим вратарём турнира признали аргентинца Николаса Сармиенто.
Сборная Португалии завоевала золотые медали чемпионата мира по мини-футболу, который проходил в Литве. В финале португальские футболисты одержали победу над командой Аргентины со счётом 2:1. У португальцев дубль оформил Пани Варела. В составе аргентинцев отличился Анхель Клаудино. Португалия впервые в истории стала чемпионом мира.
Напомним, сборная России в серии пенальти уступила защищавшей титул Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира.
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