«Я считаю, мы победили». Помощник Путина — о серебре России на ЧЕ по настольному теннису

Помощник президента России Владимира Путина, глава Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин оценил выступление сборной России на командном чемпионате Европы. Сборная России в составе 20-летнего Льва Кацмана и 19-летних Максима Гребнева и Владимира Сидоренко в финале уступила команде Германии со счётом 1-3.
«Я считаю, что мы победили в этом матче, потому что ребята не растерялись. Я хочу отметить, что они играли с серебряным призёром токийской Олимпиады. Немцы были вторыми после Китая в Токио, а мы туда даже не попали! И вот эта команда молодых ребят показала, что у них даже был шанс выиграть, но не хватило опыта. Надеюсь, что этот опыт пригодится им в Париже.
Если вы заметили, в составе сборной России не играют азиаты. А во всех других командах играют те, которые приехали и получили гражданства европейских стран. Наша школа может наверстать упущенное, и это является нашей победой», — цитирует Левитина «Матч ТВ».
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