Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады-2020 в Токио

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве. Итоговый результат спортсменки — 113,700 балла. Второе место заняла её сестра Арина Аверина, на счету которой 111,900 балла. Замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка Лала Крамаренко. У неё 109,550 балла.
Сёстры Аверины выступили на соревнованиях впервые после Олимпиады-2020 в Токио, которая ознаменовалась скандалом в художественной гимнастике. Дина завоевала серебро, Арина стала четвёртой. После соревнований глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что её подопечных засудили.
Завтра, 5 октября, на турнире в Москве будут разыграны медали в отдельных упражнениях. В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.
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