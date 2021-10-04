Волейболист Максим Михайлов: любой спортсмен захочет быть Криштиану Роналду

Олимпийский чемпион, волейболист сборной России Максим Михайлов высказался о качествах португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Считаю Роналду одним из лучших игроков. Лучший — это не тот, кто сыграл один сезон на уровне и забил 50 мячей, а кто поддерживает его на протяжении последних 15-16 лет. Любой спортсмен, да и не спортсмен, захочет быть Криштиану Роналду.

Что нас объединяет? Образ жизни. И вне спорта в том числе. Читал книги, как он проводит досуг, как питается, что может позволить и не позволить — впечатляет. Любому спортсмену это нужно взять на вооружение. Ведь это наше качество жизни, которое влияет на состояние. А как ты себя чувствуешь, так и живёшь», — приводит слова Михайлова Eurosport.ru.