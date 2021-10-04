В Битцевском парке Москвы прошли кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс»

3 октября в Битцевском парке состоялся кросс «Лисья гора» – забег по пересечённой местности, организованный командой Бегового сообщества. Около 500 участников в возрасте от 18 лет и старше вышли на старт, чтобы проверить свои силы на дистанциях от 2 до 8 километров и провести выходной день на природе.
Видео доступно в «инстаграме» «Бегового сообщества».
Впервые кросс «Лисья гора» прошёл осенью 2017-го. За четыре года он стал доброй традицией для многих участников. Забег привлекает внимание своей динамичностью, зрелищностью, уютной атмосферой. Название старта выбрано неслучайно: оно связано с местом проведения кросса — раньше здесь водились лисы. Сейчас на самом большом суходольном лугу в городе открываются потрясающие виды на осенний лес.
Первые участники «Лисьей горы» побежали в 10 утра. Последний старт дали в 13:40. По сложившейся практике кроссового бега старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходили раздельно. Это создавало высокую конкуренцию и борьбу среди спортсменов.
Фото: Беговое сообщество
Победители:
Девушки 18–19 лет – Алеся Власова, её результат – 08 мин. 22 сек.
Юноши 18–19 лет – Александр Рыбалкин, его результат – 12 мин. 56 сек.
Женщины 20–22 года – Дарья Шабунина, её результат – 22 мин. 47 сек.
Женщины 23–34 года – Елена Коробкина, её результат – 20 мин. 57 сек.
Мужчины 20–22 года – Максим Ликсаков, его результат – 28 мин. 04 сек.
Мужчины 23–34 года – Павел Адышкин, его результат – 25 мин., 09 сек.
Женщины 35 лет и старше – Галина Полищук, её результат – 14 мин. 15 сек.
Мужчины 35 лет и старше – Вячеслав Шабунин, его результат – 20 мин. 25 сек.
Все финишировавшие участники получили памятные значки с символикой кросса, победители и призёры во всех категориях — денежные вознаграждения, подарки от организаторов и партнёров.
В субботу, 2 октября, состоялся первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества. На старт вышли студенты 15 вузов. Победителем стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова.
Фото: Беговое сообщество
Также 2 октября прошёл забег с собаками «Быстрый пёс». 170 участников пробежали 2 км по трассе «Лисьей горы» вместе со своими питомцами.
Первое место в кроссе «Быстрый пёс» среди мужчин занял Антон Елисеев, вместе с собакой по кличке Вихрь они преодолели 2 километра за 06 мин. 33 сек. Второе место у Сергея Носова и его Спарты, их результат – 06 мин. 40 сек. Третьим к финишу пришёл Евгений Богатырёв со своим четвероногим другом по кличке Азар, они показали результат 06 мин. 44 сек. Первой среди женщин стала Алина Ромашова и её Ночная фурия с результатом 06 мин. 34 сек. Вторыми дистанцию преодолели Светлана Журавлёва и Асти за 08 мин. 07 сек. Третье место заняли Анна Гречишкина и Блэки, преодолевшие дистанцию за 08 мин. 18 сек.
Победители и призёры забега получили подарки от организаторов и партнёров, все финишировавшие – памятные значки.
Фото: Беговое сообщество
Следующий старт от Бегового сообщества — Крылатский трейл. Участников ждут две дистанции на выбор: 4 или 8 км в один круг по Крылатским холмам.
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