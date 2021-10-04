Евгения Медведева, Imanbek и Антон Лаврентьев выступят в рамках ночи московского спорта

9 октября с 19.00-00.00 на пяти различных площадках Москвы пройдёт специальное мероприятие, организованное Департаментом спорта Москвы – «Ночь московского спорта». Именитые спортсмены, блогеры и артисты проведут мастер-классы, примут участие в забегах и выступят для всех любителей активного и здорового образа жизни.

На один вечер 5 площадок Москвы станут центром притяжения для всех, кто неравнодушен к спорту. На «Винзаводе» гостей ждёт фестиваль уличных видов спорта: брейк-данс, уличный футбол, настольный теннис. Откроет мероприятие по прямому включению один из самых популярных мировых диджеев – Armin Van Buuren. Кроме того, будет организована вечеринка с выступлением популярных артистов, а также встреча со звёздными спортсменами и лидерами мнений – Михаилом Кокляевым, Еленой Летучей и другими.

На ВДНХ каждый сможет посмотреть массовый световой заезд на велосипедах, скейтбордах, роликах и самокате, сдать нормативы по ГТО на специальной площадке, сходить на тематическую арт-выставку, послушать выступление известных диджеев, а также пообщаться с Антоном Лаврентьевым и Алиной Астровской – экс-ведущими телешоу «Орёл и Решка».

Все поклонники катания на коньках смогут принять участие в заезде на малой арене ЦСКА под музыку российского диджея Александра Попова и пройти мастер-класс от двукратной серебряной призёрки Олимпийских игр – Евгении Медведевой.

В бассейне акватории «ЗИЛ» пройдут ночные заплывы на скорость и вечеринки под музыку обладателя Грэмми – казахского диджея Imanbek, олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова и других.

Для всех поклонников экшн-спорта в скейт-парке Rampstroy пройдёт контест по BMX-фристайлу и самокату, где одним из участников станет член олимпийской сборной России по BMX-фристайлу – Константин Андреев. Также на площадке в течение всего вечера любой желающий сможет сдать нормативы по ГТО.

В рамках ночи московского спорта пройдёт официальное открытие музея в центре пятиборья «Северный» с двукратным олимпийским чемпионом – Андреем Моисеевым.

Ведущим всех спортивных активностей на площадках будет известный комментатор Дмитрий Губерниев. Вход на мероприятия бесплатный. Также между площадками будет курсировать бесплатный автобус.