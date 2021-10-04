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Алина Кабаева планирует провести международный турнир по художественной гимнастике

Алина Кабаева планирует провести международный турнир по художественной гимнастике
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила о намерении олимпийской чемпионки Алины Кабаевой провести международные соревнования.

«17-18 декабря Алина Кабаева проведёт экспериментальный международный турнир по правилам 2004-2005 годов. Четыре снаряда плюс скакалка. Пригласим 10 сборных, которые были на Олимпиаде», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Отметим, что с 2009 года благотворительный фонд Кабаевой проводит международный детский фестиваль «Алина», приуроченный ко Дню защиты детей.

Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Россиянка Дина Аверина на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

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