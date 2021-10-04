Винер-Усманова ответила, успеют ли россиянки получить визы для поездки на ЧМ в Японию

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, как обстоит ситуация с визами российским гимнасткам для участия в грядущем чемпионате мира. Турнир состоится в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

«Всё нормально. У нас была видеоконференция с Японией после нашего письма, очень корректного, по поводу того, что нам не дают визы. Сегодня всё решилось, уже сегодня отвезли в посольство все паспорта, так что в Китакюсю мы едем», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».

В состав команды России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).