Винер-Усманова ответила, успеют ли россиянки получить визы для поездки на ЧМ в Японию

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, как обстоит ситуация с визами российским гимнасткам для участия в грядущем чемпионате мира. Турнир состоится в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
«Всё нормально. У нас была видеоконференция с Японией после нашего письма, очень корректного, по поводу того, что нам не дают визы. Сегодня всё решилось, уже сегодня отвезли в посольство все паспорта, так что в Китакюсю мы едем», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».
В состав команды России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).
- 4 октября 2021
-
19:21
-
18:54
-
18:53
-
18:17
-
18:14
-
18:00
-
17:49
-
17:46
-
17:34
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
15:17
-
13:15
-
13:06
-
12:19
-
11:11
-
08:49
-
08:23
-
08:13
-
08:08
-
08:02
-
07:39
-
07:13
-
00:53
- 3 октября 2021
-
23:47
-
23:01
-
22:37
-
22:23
-
21:46
-
21:09
-
20:58
-
20:42
-
20:23
-
20:03