Дина Аверина — о победе в Москве: с радостью выступала для себя, для зрителей, для судей

«Художницы» Дина и Арина Аверины поделились впечатлениями о турнире Olympico Cup, который проходит в Москве.

«Было тяжело начинать тренировки. А когда мы уже вошли в режим, стали готовиться к соревнованиям, всё забылось. Сегодня я с радостью выступала для себя, для зрителей, для судей, для тренеров. Даже на Олимпиаде не было зрителей, а тут они были и так поддерживали. Хотелось выступать и выступать ещё больше.

Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который пройдёт также в Японии. А насчёт Олимпийских игр в Париже загадывать ещё рано. Если здоровье позволит, будем готовиться.

Я просто в один день пришла и сказала: «Ирина Александровна, давайте поменяем булавы» и предложила ей эту музыку. Почему бы и нет, что-то новенькое. Под эту музыку мы ставили булавы года два или три назад, но потом поменяли. Потом ещё выступала под неё в показательных», — цитирует Дину Аверину «Матч ТВ».

«Мысли завершить карьеру были в первую очередь из-за того, что мы боялись такого же судейства. Это одна из главных причин. Ирина Александровна нас убедила остаться, и спасибо ей большое. Как видите, мы снова здесь и снова выступаем.

Мы поменяли музыку в упражнении с булавами и ленту решили вернуть прежнюю. Я очень рада, что Ирина Александровна решила вернуть мне «Время вперёд». Горда делать это упражнение, выхожу на него с особенным настроем и энергетикой», — приводит слова Арины Авериной «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 4 октября, российская гимнастка Дина Аверина одержала победу на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве. Итоговый результат спортсменки — 113,700 балла. Второе место заняла её сестра Арина Аверина, на счету которой 111,900 балла. Замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка Лала Крамаренко. У неё 109,550 балла.