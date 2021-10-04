Дина Аверина — о победе в Москве: с радостью выступала для себя, для зрителей, для судей

«Художницы» Дина и Арина Аверины поделились впечатлениями о турнире Olympico Cup, который проходит в Москве.
«Было тяжело начинать тренировки. А когда мы уже вошли в режим, стали готовиться к соревнованиям, всё забылось. Сегодня я с радостью выступала для себя, для зрителей, для судей, для тренеров. Даже на Олимпиаде не было зрителей, а тут они были и так поддерживали. Хотелось выступать и выступать ещё больше.
Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который пройдёт также в Японии. А насчёт Олимпийских игр в Париже загадывать ещё рано. Если здоровье позволит, будем готовиться.
Я просто в один день пришла и сказала: «Ирина Александровна, давайте поменяем булавы» и предложила ей эту музыку. Почему бы и нет, что-то новенькое. Под эту музыку мы ставили булавы года два или три назад, но потом поменяли. Потом ещё выступала под неё в показательных», — цитирует Дину Аверину «Матч ТВ».
«Мысли завершить карьеру были в первую очередь из-за того, что мы боялись такого же судейства. Это одна из главных причин. Ирина Александровна нас убедила остаться, и спасибо ей большое. Как видите, мы снова здесь и снова выступаем.
Мы поменяли музыку в упражнении с булавами и ленту решили вернуть прежнюю. Я очень рада, что Ирина Александровна решила вернуть мне «Время вперёд». Горда делать это упражнение, выхожу на него с особенным настроем и энергетикой», — приводит слова Арины Авериной «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 4 октября, российская гимнастка Дина Аверина одержала победу на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве. Итоговый результат спортсменки — 113,700 балла. Второе место заняла её сестра Арина Аверина, на счету которой 111,900 балла. Замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка Лала Крамаренко. У неё 109,550 балла.
- 4 октября 2021
-
19:21
-
18:54
-
18:53
-
18:17
-
18:14
-
18:00
-
17:49
-
17:46
-
17:34
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
15:17
-
13:15
-
13:06
-
12:19
-
11:11
-
08:49
-
08:23
-
08:13
-
08:08
-
08:02
-
07:39
-
07:13
-
00:53
- 3 октября 2021
-
23:47
-
23:01
-
22:37
-
22:23
-
21:46
-
21:09
-
20:58
-
20:42
-
20:23
-
20:03