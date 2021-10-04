Ирина Винер-Усманова: сёстры Аверины боялись, что судьи будут их «убивать» и в дальнейшем

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, что вызвало у Дины и Арины Авериных мысли о завершении карьеры.
«Дина сказала мне, что уходит в экономический институт. Потом я узнала, что сёстры боялись, что судьи их будут «убивать» и в дальнейшем, поэтому сказала им, чтобы дальше они мне говорили только правду, чтобы я могла развеять их сомнения, непонятные вещи. Потом, когда всё это выяснилось, они с удовольствием начали тренироваться, у меня с ними нет никаких проблем. Они сейчас выросли, делают интересные комбинации по выразительности и харизме. Раньше я смотрела на них через призму групповых упражнений, но сейчас работаю с ними непосредственно, потому что я хочу двух этих девочек сохранить. Они обладают всем тем, что необходимо – харизма, нужный возраст», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».
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