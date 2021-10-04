Винер-Усманова рассказала о недопуске сестёр Авериных на предолимпийский турнир в Израиле

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, почему российских «художниц» Дину и Арину Авериных не пустили на Гран-при в Израиле, который проходил перед Олимпийскими играми в Токио (Япония).
«На самом деле мы никакие турниры не пропускаем. На Гран-при у нас едут девочки, на Кубок мира, на чемпионат мира. Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы находимся в «красной зоне», и не пустили. Мы каждый день писали письма, но министерство здравоохранения не пустило. Почему-то Япония пустила нас из красной зоны на Олимпиаду, а эти – нет.
Там были судьи, которые потом судили Олимпийские игры, это не секрет. Я так понимаю, нас не хотели там видеть», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости Спорт».
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