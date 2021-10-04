Российский борец-вольник Загир Шахиев завоевал золото на чемпионате мира в Осло

Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира в Осло (Норвегия). В решающем поединке Шахиев одолел иранца Амирмохаммада Бабака Язданичерати со счётом 14:4. Бронзовые медали в данной весовой категории завоевали Тулга Тумур Очир из Монголии и Алибек Осмонов из Кыргызстана.

22-летний Шахиев также является действующим чемпионом Европы. Помимо прочего, в активе Загира – серебряные и бронзовые награды чемпионатов России. Шахиев – воспитанник спортивной школы имени братьев Ирбайхановых в Хасавюрте (Республика Дагестан).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября. В медальном зачёте лидируют сборные Ирана и США (2-2-0), команда России идёт на третьем месте (2-0-2).