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Российский борец-вольник Радик Валиев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Осло

Российский борец-вольник Радик Валиев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Осло
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24-летний российский борец вольного стиля Радик Валиев стал бронзовым призёром чемпионата мира, который проходит в Осло (Норвегия), в весовой категории до 79 кг. В схватке за бронзу Валиев победил японца Рюки Йосиду со счётом 11:0. В другой схватке за третье место встретятся Арман Авагян из Армении и Ника Кенчадзе из Грузии. За золото поборются американец Джордан Бёрроуз и иранец Мохаммед Ноходиларими.

Валиев – чемпион мира среди юниоров и двукратный бронзовый призёр чемпионата России. В четвертьфинальном поединке текущих соревнований Валиев уступил американцу Бёрроузу.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября. В медальном зачете лидируют сборные Ирана и США (2-2-0), команда России идёт на третьем месте (2-0-3).

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