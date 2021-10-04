Победитель Лондонского марафона упустил $ 25 тыс. из-за приветствия толпы на финише

30-летний эфиопский бегун Сисай Лемма, впервые выигравший Лондонский марафон, потерял бонус в размере $ 25 тыс. из-за приветствия, посланного болельщикам.
Согласно регламенту соревнований, Лемма получил бы дополнительные $ 25 тыс., если бы преодолел дистанцию менее чем за 2 часа 4 минуты. У эфиопского спортсмена были все шансы достичь этого результата, но в итоге он финишировал со временем 2.04,01 секунды, несколько секунд у Сисая ушло на приветствие толпы.
«Я занял здесь третье место в прошлом году, вернуться в Лондон спустя 12 месяцев и выиграть — невероятный повод для гордости. Сегодня я заработал самые большие призовые в карьере, моя мечта сбылась», — приводит слова Лемма Metro.uk.
Победа в Лондонском марафоне принесла Лемму $ 55 тыс., к данной сумме добавился бонус в размере $ 50 тыс. за то, что Сисай выбежал из 2 часов 5 минут.
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