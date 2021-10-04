Россиянин Курбанов стал серебряным призёром чемпионата мира по борьбе

22-летний российский борец вольного стиля Магомед Курбанов стал серебряным призёром чемпионата мира, который проходит в Осло (Норвегия), в весовой категории до 92 кг. В схватке за золото Курбанов проиграл иранцу Камрану Горбану Гасемпуру со счетом 4:8.

Магомед Курбанов в этом году стал чемпионом Европы, а в 2019-м — победителем командного Кубка мира, который прошёл в Якутске. Также в его активе одна золотая и две серебряные награды чемпионата России.

Ранее сегодня, 4 октября, российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира в Осло (Норвегия).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября. В медальном зачёте лидируют сборные Ирана и США (2-2-0), команда России идёт на третьем месте (2-0-3).