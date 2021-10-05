Россиянин Артемьев занял шестое место в Champions Chess Tour

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял шестое место на шахматном онлайн-турнире Champions Chess Tour, общий призовой фонд которого составил $ 1,5 млн.

Артемьев в понедельник в заключительном раунде финала турнира победил нидерландца Аниша Гири — 2,5:1,5.

Результаты других матчей:

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:2,5,

Магнус Карлсен (Норвегия) — Уэсли Со (США) — 2,5:1,5,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0,5:2,5,

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Хикару Накамура (США) — 1:3.

Артемьев по итогам Champions Chess Tour стал шестым, набрав 17,5 очков. Победу одержал Магнус Карлсен, он набрал 31,5 очка. Второе место занял азербайджанец Теймур Раджабов (27), третье — представитель Армении Левон Аронян (24).