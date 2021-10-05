Чемпион ОИ по волейболу объяснил, почему в российском футболе не нужен лимит на легионеров

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Максим Михайлов ответил на вопрос, как он относится к лимиту на легионеров в российском волейболе и футболе. По словам Михайлова, в футболе лимит не нужен, поскольку конкуренция поможет развитию российских футболистов.
«В Суперлиге однозначно я за лимит, равный двум легионерам. У нас много молодых и сильных игроков. В футболе — против лимита. Конкуренция поможет развитию россиян. Конечно, это не 11 легионеров в команде на поле одновременно.
Именно в этой конкуренции русские футболисты смогут расти. А если глобально, то нужно кардинально менять всю систему подготовки игроков, начиная с детского спорта», — приводит слова Михайлова Eurosport.ru.
Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.
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