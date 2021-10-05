«Это напоминает дискриминацию». Белорусская велогонщица — о разнице призовых с мужчинами

Белорусская велогонщица Алёна Омелюсик возмутилась тем, что в женских соревнованиях призовые меньше, нежели в мужских.
«Я спорила на эту тему со своим другом. Его знакомый итальянец сказал, что если женщины хотят получать мужские призовые, то они должны ездить те же гонки, что и мужчины, той же продолжительности, по 250 и более километров, по семь часов. Но это же ненормально! Мы по физиологическим причинам не можем ездить гонки подобной продолжительности.
Поэтому тут важно не то, какая дистанция, а то, насколько зрелищна гонка, у женщин же они зрелищные. И разница в размере призовых настолько несправедлива, что напоминает какую-то дискриминацию. Да, есть гонки, где призовые у мужчин и женщин выровняли, и это приятно, но это частные случаи», — цитирует Омелюсик «Матч ТВ».
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