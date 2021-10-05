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Ромашина рассказала, будет ли она заниматься тренерством

Ромашина рассказала, будет ли она заниматься тренерством
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поделилась своей позицией по поводу тренерства после завершения спортивной карьеры.

«Мне поступило много предложений по поводу тренерской деятельности как в Москве, так и за границей. Честно говоря, пока что я не знаю, возможно, возьмусь за юниорскую команду в нашем клубе «Труд», но так, чтобы основательно сразу набирать детей, наверное, нет. Помочь, подсказать — всегда открыты, но сесть на бортик тренером пока не готова», — сказала Ромашина на встрече с юными спортсменками, организованной в честь Дня учителя», — приводит слова Ромашиной «РИА Новости».

Также Светлана Ромашина — 21-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы.

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