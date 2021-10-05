Ромашина рассказала, будет ли она заниматься тренерством

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поделилась своей позицией по поводу тренерства после завершения спортивной карьеры.

«Мне поступило много предложений по поводу тренерской деятельности как в Москве, так и за границей. Честно говоря, пока что я не знаю, возможно, возьмусь за юниорскую команду в нашем клубе «Труд», но так, чтобы основательно сразу набирать детей, наверное, нет. Помочь, подсказать — всегда открыты, но сесть на бортик тренером пока не готова», — сказала Ромашина на встрече с юными спортсменками, организованной в честь Дня учителя», — приводит слова Ромашиной «РИА Новости».

Также Светлана Ромашина — 21-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы.