Арина Аверина победила сестру Дину в упражнениях с обручем на турнире в Москве

Российская гимнастка Арина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве. Итоговый результат спортсменки — 28,400 балла. Второе место заняла её сестра Дина Аверина, на счету которой 28,000 балла. Замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка Лала Крамаренко. У неё 26,650 балла.

В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Сёстры Аверины выступают на соревнованиях впервые после Олимпиады-2020 в Токио, которая ознаменовалась скандалом в художественной гимнастике. Дина завоевала серебро, Арина стала четвёртой. После соревнований глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что её подопечных засудили.