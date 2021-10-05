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Арина Аверина победила сестру Дину в упражнениях с обручем на турнире в Москве

Арина Аверина победила сестру Дину в упражнениях с обручем на турнире в Москве
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Российская гимнастка Арина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве. Итоговый результат спортсменки — 28,400 балла. Второе место заняла её сестра Дина Аверина, на счету которой 28,000 балла. Замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка Лала Крамаренко. У неё 26,650 балла.

В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Сёстры Аверины выступают на соревнованиях впервые после Олимпиады-2020 в Токио, которая ознаменовалась скандалом в художественной гимнастике. Дина завоевала серебро, Арина стала четвёртой. После соревнований глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что её подопечных засудили.

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