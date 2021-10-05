Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом на турнире в Москве

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве. Итоговый результат спортсменки — 29,500 балла. Второе место заняла её сестра Арина Аверина, на счету которой 29,300 балла. Замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка Лала Крамаренко. У неё 26,400 балла.

В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Ранее Арина Аверина победила сестру Дину в упражнениях с обручем.

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Сёстры Аверины выступают на соревнованиях впервые после Олимпиады-2020 в Токио, которая ознаменовалась скандалом в художественной гимнастике. Дина завоевала серебро, Арина стала четвёртой. После соревнований глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что её подопечных засудили.