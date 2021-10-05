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Гандболистка Стаценко покинула расположение сборной России, чтобы сыграть за клуб

Гандболистка Стаценко покинула расположение сборной России, чтобы сыграть за клуб
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Левый полусредний сборной России Дарья Стаценко покинула тренировочный сбор команды перед матчем со Швейцарией. Как сообщает сайт Федерации гандбола России (ФГР) это произошло по предварительной договоренности тренерского штаба сборной и клуба «Динамо-Синара»,

18-летняя гандболистка вернется в клуб, чтобы принять участие в ближайших играх Суперлиги. 8 и 10 октября волгоградская команда, за которую выступает Стаценко, на выезде встретятся с «Университетом» и «Уфой-Алисой».

Подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы – 2022 продолжают 20 гандболисток. В заявку на отдельную игру квалификации можно включить 16 спортсменок.

Напомним, завтра, 6 октября, женская сборная России по гандболу проведёт первый матч под руководством главного тренера Людмилы Бодниевой. В стартовой встрече квалификации чемпионата Европы – 2022 россиянки дома сыграют со сборной Швейцарии.

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