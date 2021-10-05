Гандболистка Стаценко покинула расположение сборной России, чтобы сыграть за клуб

Левый полусредний сборной России Дарья Стаценко покинула тренировочный сбор команды перед матчем со Швейцарией. Как сообщает сайт Федерации гандбола России (ФГР) это произошло по предварительной договоренности тренерского штаба сборной и клуба «Динамо-Синара»,

18-летняя гандболистка вернется в клуб, чтобы принять участие в ближайших играх Суперлиги. 8 и 10 октября волгоградская команда, за которую выступает Стаценко, на выезде встретятся с «Университетом» и «Уфой-Алисой».

Подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы – 2022 продолжают 20 гандболисток. В заявку на отдельную игру квалификации можно включить 16 спортсменок.

Напомним, завтра, 6 октября, женская сборная России по гандболу проведёт первый матч под руководством главного тренера Людмилы Бодниевой. В стартовой встрече квалификации чемпионата Европы – 2022 россиянки дома сыграют со сборной Швейцарии.